В Україні втричі збільшили термін дії е-рецепту – МОЗ

Термін дії е-рецептів на ліки, який пацієнт купує за власний кошт, збільшили до 90 календарних днів, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві зазначають, що продовження терміну дії електронних рецептів дозволить пацієнтам не лише рідше відвідувати лікаря, щоб відновити дію рецепту, а й зручніше погашати е-рецепт.

У МОЗ нагадують, що термін дії е-рецептів на наркотичні ліки залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.

Раніше е-рецепт на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становив 30 днів.

Із 1 липня 2023 року лікарські засоби, що входять до програми «Доступні ліки», відпускають за електронним рецептом. Як повідомило Міністерство охорони здоров’я України, норму про відпуск ліків за електронним рецептом застосовуватимуть на всій території України, за винятком прифронтових територій.

В Україні діє держпрограма реімбурсації вартості лікарських засобів. Вона поширюється на понад 400 препаратів. Їх можна отримати безкоштовно або з частковою оплатою.