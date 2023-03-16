Рецептурні ліки в Україні почнуть відпускати за електронним рецептом з квітня – МОЗ

Відпуск рецептурних ліків в Україні відбуватиметься за електронним рецептом з квітня 2023 року – про це заявило Міністерство охорони здоров’я 16 березня.

Електронний рецепт стосуватиметься всіх ліків, які є в Державному реєстрі лікарських засобів та мають продаватися за рецептом.

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«Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ. Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ», – пояснюють у відомстві.

Верховна Радау жовтні 2022 року ухвалила закон про посилення контролю за відпуском ліків. МОЗ повідомляло, що зміни в законодавстві почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.