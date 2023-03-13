Україна отримала нову допомогу від західних партнерів для потреб охорони здоров’я – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про гуманітарну допомогу, отриману від західних партнерів.

Згідно з повідомленням, надійшли 6 автомобілів швидкої допомоги, 98 палет лікарських засобів, 66 палет засобів індивідуального захисту. Увесь пакет був повністю отриманий минулого тижня, повідомила у понеділок пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що гуманітарну допомогу надали – Агентство стратегічних резервів Польщі, Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, благодійний проєкт Medical Life Lines Ukraine, компанія «Евітас», гуманітарна організація Direct Relief.

«Дякуємо всім партнерам, які допомагають і підтримують українців у сьогоднішній боротьбі. Наша стійкість забезпечується завдяки роботі кожного з вас», – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

За даними МОЗ, за рік повномасштабної війни російські війська пошкодили або зруйнували в Україні понад 1200 об’єктів сфери охорони здоров’я. Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.