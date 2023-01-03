В Україні в пілотному режимі запрацював електронний облік ліків – Радуцький

В Україні запрацювала пілотна версія системи обліку ліків Е-Stock, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Система Е-Stock – це важливий крок у напрямку діджиталізації країни, в тому числі й медичної галузі, яку більше трьох років тому оголосив Президент Володимир Зеленський. З початку 2023 року запрацювали два модулі – збору потреби та керування користувачами. Е-Stock забиратиме інформацію про потребу доставки, наявність медичних препаратів в лікарня, їх використання та утилізацію», – розповів він.

Наразі до системи підключилися 162 лікарні, які подають свої потреби щодо дорослої онкології, ендопротезування та трансплантації. Систему планують вдосконалювати на основі їхніх відгуків. Очікується, що облік повноцінно запрацює до кінця року.

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«Впровадження цієї системи дозволить пацієнту в режимі онлайн перевіряти наявність потрібних препаратів у медичному закладі. Сьогодні доводиться телефонувати у лікарню, звертатися до керівників відділень чи закладу. Система Е-Stock максимально спростить процес пошуку ліків. А також дозволить попередити випадки, коли із пацієнтів вимагають гроші за препарати, які закуплені за бюджетні кошти та знаходяться у лікарні», – пояснив парламентар.

За словами Радуцького, на 2023 рік заплановані 107 електронних проєктів у сфері медицини.

У 2022-му в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики. За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом першого місяця дії е-рецептів на антибіотики їх було створено близько 70 тисяч.