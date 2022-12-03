При тривалих відключеннях світла в Україні призупинять планові операції – МОЗ

У разі тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати медзаклади, розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

За її словами, у разі блекауту будуть готові два рівні установ з генераторами:

до першого рівня належать лікарні, які працюватимуть у разі, якщо відсутнє лише електропостачання;

до другого рівня - заклади, які продовжать роботу, якщо не буде і централізованого водопостачання, й опалення.

Вона зазначила, що обидва рівні, крім генераторів, також забезпечені і супутниковими системами Starlink для зв’язку та комунікації у таких критичних ситуаціях.

«Зрозуміло, що з нашого боку надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Прийматимуться лише ургентні операції. Також буде законсервована частина приміщень, що тимчасово не використовуються. Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогоднішній день, як ви бачили, проблем не було», – додала Карчевич.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва 2 грудня спостерігалися проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі.

За даними столичної влади, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.