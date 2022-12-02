У разі нового блекауту автобуси замінять метро, підземка працюватиме як укриття – мер Києва

У разі повної відсутності електроенергії в Києві рух поїздів метро буде зупинено, а підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Для перевезення в цей час використовуватимуться автобуси, проїзд у них буде безкоштовним, нагадав 2 грудня міський голова столиці Віталій Кличко

«45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. На станціях підземки будуть доступними: інтернет-зв’язок; електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети); питна вода; санітарні вузли», – пообіцяв Кличко.

Міський голова нагадав про температурний режим у підземці – там не буває тепліше за 12-14 градусів, тому необхідно мати теплий одяг.

Станції наземної ділянки метрополітену під час тривог непридатні як укриття, відзначив Кличко.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.