У двох районах Києва вимкнення електрики триваліші, ніж в решті міста. У YASNO пояснили причини

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва спостерігаються проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Є деякі проблеми на Лівому березі, там один із двох з об’єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а значить, працює тільки інший об’єкт і тільки його дві магістральні лінії. Вони часто перевантажуються», – написав Коваленко у фейсбуці.

За його словами, через це відключення електроенергії в Дарницькому та Дніпровському районах «дещо триваліше, ніж в інших частинах міста».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання», – зазначив він.

За даними столичної влади, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.