У КМДА розповіли, як забезпечуватиметься водопостачання у столиці в разі блекауту

У разі перебоїв із водопостачанням під час можливого блекауту, в Києві працюватиме система резервних джерел води – це бюветні комплекси, більшість яких мають можливість підключення до генераторів, йдеться у повідомленні пресслужби КМДА в телеграмі.

Відомо, що влада Києва вже придбала генератори, до яких наразі оперативно підключають 105 бюветів «Київводфонду» та ще шість бюветів «Київводоканалу».

Також, в КМДА уточнили, що питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть до пунктів обігріву. Влада столиці вже відпрацювала з комунальними службами схеми транспортування цистерн із водою.

«Крім того, у разі повної відсутності енергопостачання працюватимуть торгові мережі та магазини, котрі живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду», – додали в КМДА.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва 2 грудня спостерігалися проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі.

За даними столичної влади, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.