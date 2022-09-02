У МОЗ розповіли, скільки е-рецептів на антибіотики видали за перший місяць їх впровадження

За місяць дії е-рецептів на антибіотики було створено близько 70 їх тисяч . Про це у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

«Фактично навіть за цей місяць ми бачимо успішність впроваджуваної реформи», – наголосила вона.

Із листопада 2022 року е-рецепт буде запроваджено на наркотичні препарати, а у 2023 році всі рецептурні препарати планують продавати за е-рецептами.

Від серпня в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики.

У МОЗ рекомендували медичним та аптечним закладам підготуватися до кінця року до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом.

Всесвітня організація охорони здоров’я називає проблему резистентності до антимікробних препаратів однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства.

Раніше у МОЗ із посиланням на міжнародних експертів зазначали, що до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.