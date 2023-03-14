Кличко: Київ передасть на передову отримані від Люксембургу броньовані карети швидкої

Київ отримав першу партію броньованих автомобілів швидкої допомоги від британської фабрики O&H Venari і предасть її Збройним силам України, повідомив столичний мер Києва Віталій Кличко.

«Влітку минулого року під час зустрічі з представниками британської фабрики O&H Venari ми домовилися про виготовлення 14-ти таких спеціальних транспортних засобів. І сьогодні керівник фабрики пан Олівер Нортон приїхав до столиці України, щоб передати першу партію – вісім броньованих швидких. Дві з них вже прибули до Києва, ще шість – в дорозі. Автівки ми передамо нашим захисникам – Збройним силам України на передову, де вони сьогодні так потрібні. Адже кожне таке авто врятує життя не одного українського захисника. Спонсором виробництва та передачі швидких є Міністерство оборони Люксембургу», – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва подякував керівництву O&H Venari, Міністерству оборони Люксембургу та представникам люксембурзької неприбуткової організації Lukraine за допомогу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку російського повномасштабного вторгнення війська РФ знищили, пошкодили, захопили понад 560 автомобілів швидкої допомоги.