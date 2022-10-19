МОЗ: Рада ухвалила заборону продавати рецептурні ліки без рецептів – вона діятиме після війни

Верховна Рада напередодні ухвалила закон про посилення контролю за відпуском лікарських засобів – про це повідомило Міністерство охорони здоров’я в середу.

Відомство назвало рішення таким, що дозволить зробити процес прозорим і безпечним, а також створить базу для повноцінного впровадження електронного рецепта.

Документ вносить зміни до статті про кількох законів про охорону здоров’я, які передбачають:

заборону медичним працівникам призначати ліки, які мають відпускатися з аптек за рецептом, без оформлення такого рецепта

пряму заборону для аптек відпускати рецептурні ліки без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку

«Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану», – зазначають у МОЗ.

Із листопада 2022 року е-рецепт буде запроваджено на наркотичні препарати, а у 2023 році всі рецептурні препарати планують продавати за е-рецептами.

Від серпня в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики.