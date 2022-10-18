В Україні протягом тижня від COVID-19 померли 203 людини – МОЗ

За тиждень з 10 по 16 жовтня від коронавірусної хвороби в Україні померли 203 людини, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці у вівторок.

Госпіталізували 4 797 людей, у 34 576 хворих констатували одужання.

Крім того, зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби, з них 2 439 дітей і 456 медиків. Понад 104 тисячі людей вакцинувалися від COVID-19.

При цьому за тиждень від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксували 208 померлих від коронавірусної хвороби і 36 413 нових хворих.

Загалом за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу, за офіційними даними, 5 279 346 людей, з них 109 819 померли.

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МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.