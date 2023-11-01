ЗМІ: на Івано-Франківщині сімох людей госпіталізували до лікарні з гепатитом A

В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A – четверо дорослих і троє дітей. Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна.

«Діти – віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада», – розповіла вона.



Як розповіла Суспільному заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A. За її словами, це – періодичні випадки.



«Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо – гепатиту A, тому що він має циклічність у п’ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності», – додала Джус.

МОЗ наразі про ці випадки не повідомляє і не коментує ситуацію на Прикарпатті.

Напередодні на Вінниччині на рівні області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Про спалах захворювання в регіоні стало відомо 24 жовтня. У Вінницькій області станом на 30 жовтнядо лікарень госпіталізували 174 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А, серед них – 29 дітей.

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Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.