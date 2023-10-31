Жителям Києва слід посилити контроль за «власною інфекційною безпекою» – КМДА

Через спалах гепатиту А на Вінниччині жителям Києва слід посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою, заявила директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Як повідомляє пресслужба КМДА, ризик розповсюдженості цієї хвороби у столиці насамперед пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями, а оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ перебуває в зоні потенційної небезпеки.

За словами Гінзбург, дотримуючись досить простих, але ефективних правил, можна значно знизити для себе ризик зараження гепатитом А.

У КМДА нагадують, що для цього необхідно уважно слідкувати за гігієною рук – ретельно мити їх перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування вбиральні, повернення з прогулянки, поїздок, перебування у громадському транспорті. Також слід серйозно ставитися до миття продуктів, які вживаються сирими, вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, а посуд – добре вимитий.

«При виникненні симптомів нездужання – слід одразу звертатись до лікаря. Тільки він може поставити діагноз та призначити адекватне лікування. Не очікуйте на «жовте» відображення у дзеркалі, щоб звернутися за медичною допомогою. Згаяний час шкодить не лише вашому здоров’ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточуючих: ваших дітей, родичів, колег та й зовсім незнайомих людей», – додала Гінзбург.

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Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. Передається через недотримання санітарних норм. За даними Всесвітньої організації здоров'я майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують, і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби, але літні люди перебувають у зоні ризику розвитку тяжкої форми цього захворювання.

У КМДА нагадують, що інкубаційний період хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця. Як правило, вона починається із симптомів, подібних до ГРВІ: загальна слабкість, катаральні прояви, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 – 39°С. Такі прояви зберігаються від 1 до 3 діб. Потім зникає апетит, можуть з’явитися дискомфортні відчуття в області печінки. Також спостерігається пожовтіння слизових оболонок та шкіри.