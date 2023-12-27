«Обмежений тактичний здобуток». В ISW проаналізували заяви РФ про захоплення Мар’їнки

Ймовірне захоплення Росією Мар’їнки в Донецькій області є «обмеженим тактичним здобутком» і не прогнозує якого значного оперативного прогресу, «якщо тільки російські сили значно не покращили свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони не демонструють», заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що невеликий і повністю зруйнований населений пункт не пропонує російським військам надійного оперативного плацдарму для подальших наступальних дій. Мар’їнка розташована менш ніж за кілометр від тієї лінії фронту, що була до повномасштабного вторгнення, і українські сили вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, захопити які російські війська так само намагалися, додали в ISW.

В Інституті вивчення війни зауважили, що геолоковані кадри, опубліковані 25 грудня, показують, що російські війська просунулися в північних районах Мар’їнки. ISW вважає, що російські війська, «ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку», незважаючи на відсутність візуального підтвердження повного захоплення Мар’їнки Росією станом на 26 грудня.

«З 24 лютого 2022 року російські війська просунулися вглиб Мар’їнки приблизно на три кілометри, і немає жодних ознак того, що швидкість просування росіян до наступних населених пунктів, визначених як тактичні російські цілі, буде швидшою, особливо враховуючи темпи виснаження, якого зазнали російські війська для захоплення невеликого поселення безпосередньо на кордоні території, яку Росія контролює з 2014 року», – йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що «захоплення Мар’їнки Росією відбулося після кількох місяців дуже виснажливих незначних досягнень і не є результатом раптового швидкого механізованого наступу Росії».

Російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка привела б до швидкого просування вперед, починаючи з весни 2022 року, і російські можливості для проведення механізованого маневру, який був би необхідний для такого просування, – серйозно погіршені, наголошують аналітики.

«Нещодавно російські війська продемонстрували відсутність цих можливостей у невдалих хвилях масових штурмів для захоплення Авдіївки Донецької області, і ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням піхоти», – йдеться в повідомленні.

За даними ISW, швидка маневрена війна також потребує боєздатних механізованих підрозділів, а російські підрозділи, які брали участь у спробі захоплення Мар’їнки, здебільшого були елементами погано підготовлених і менш ефективних підрозділів «ДНР».

«Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар’їнки, а повідомлення про захоплення Росією населеного пункту щонайбільше створюють умови для подальших незначних тактичних здобутків», – підсумували аналітики.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 25 грудня заявив, що російські війська повністю захопили Мар'їнку (розташовану безпосередньо на захід від Донецька).

Того ж дня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заперечив заяви Шойгу і наголосив, що бої за Мар’їнку тривають і «говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно».

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар’їнка була фактично знищена. Він визнав, що українські сили частково відступили з населеного пункту, але все ще діють на північних околицях Мар’їнки і підготували оборону лінію за межами населеного пункту.

Путін стверджував, що захоплення Росією Мар’їнки дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ

Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року.

15 грудня британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».