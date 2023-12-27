Генштаб ЗСУ: Росія від початку вторгнення здійснила 465 хімічних атак, 81 з них – у грудні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія 465 разів застосувала боєприпаси, споряджені хімічними речовинами, зокрема 81 випадок було зафіксовано в грудні 2023 року, заявив 27 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

«При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня Росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин. Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР і ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин», – йдеться в повідомленні Генштабу.

В українському командуванні також зазначили, що 14 грудня виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом «невідомої хімічної речовини».

«28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин», – зауважили в Генштабі.

24 грудня в американському Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія».

Аналітики кажуть, що російські військові детально описали «радикальну зміну тактики», яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках на лівому березі Дніпра неподалік Херсона.

Зазначається, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринок і застосовують нову тактику «скидання гранат К-51 з безпілотників» на українські позиції, щоб витіснити їх.

Як пише ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання цієї речовини як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року, наголосили американські аналітики.

Президент США Джо Байден у липні цього року закликав Росію «повернутися до дотримання Конвенції і визнати свої незаявлені програми, які використовувалися для зухвалих злодіянь і атак».

Росія неодноразово заперечувала використання хімічної зброї. Москва відзвітувала про знищення всіх російських запасів хімзброї у вересні 2017 року.