Росію вперше за багато років не обрали до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

Росію вперше за багато років не обрали до виконавчої Організація із заборони хімічної зброї (OPCW), повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що від Східноєвропейської групи учасників місця отримали Україна, Польща та Литва.

Як йдеться на сторінці OPCW у твітері за підсумками голосування на 28-й конференції країн Організації, до складу увійшла 21-країна (Росії у цьому переліку немає).

Організація із заборони хімічної зброї (англ. OPCW) – незалежна міжнародна організація зі штаб-квартирою у Гаазі, створена для контролю за дотриманням заборони на використання хімічної зброї, ліквідації її запасів, надання допомоги державам у забезпеченні захисту від хімічної зброї. Вона, серед іншого, встановлює умови для знищення хімічної зброї.

Конвенція про заборону хімічної зброї набрала чинності у 90-х роках, вона забороняє виробництво, накопичення і застосування хімічної зброї. Наразі учасниками Конвенції є 193 країни.

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