Число жертв через атаку дронами на Одещині зросло – влада

На Одещині зросла кількість постраждалих через російську атаку дронами – загинули дві людини, ще четверо поранені, уточнив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Раніше повідомлялося про одного загиблу людину та двох поранених.



«Постраждалих в передмісті Одеси виявлено 4, серед яких 17-річний підліток. Одна людина загинула на місці, ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно», – написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що 6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов’язаної з дроновою атакою.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська у ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, загалом зафіксовані пуски 46 Shahed-136/131. За повідомленням, сили ППО знищили 32 дрони. Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині знищили вісім дронів, якими РФ ночі атакувала Україну.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 26 грудня повідомила, що російські війська у грудні на півдні атакували дронами майже щоночі, лише чотири ночі були без дронових атак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.