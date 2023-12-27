Одна людина загинула, двоє поранені через падіння збитого дрона на Одещині – ОВА

На Одещині одна людина загинула, ще двоє були поранені внаслідок російського удару дронами, 12 з яких збили сили ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уламки збитих безпілотників впали на одну з незаселених новобудов міста Одеса. Також збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка і 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська у ніч на 27 грудня вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, загалом зафіксовані пуски 46 Shahed-136/131. За повідомленням, сили ППО знищили 32 дрони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.