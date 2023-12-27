«Це неприпустимо і має припинитися» – голова Ради Європи про обстріли РФ Херсона

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила черговий російський обстріл вокзалу в Херсоні, внаслідок якого потерпіли цивільні.

«Я засуджую безвідповідальну атаку Росії на вокзал у Херсоні. Жертвами знову стали цивільні жителі. Це неприпустимо і має припинитися», – написала вона в соцмережі X ввечері 26 грудня.

26 грудня ввечері російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні. За словами голови МВС України Ігоря Клименка, у цей момент там перебували близько 140 мирних громадян, які чекали на евакуаційний потяг.

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок удару загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області, який відповідав за евакуацію. Також було поранено двох його колег і двох цивільних.

Офіційний телеграм-канал «Укрзалізниці» повідомив, що внаслідок удару був пошкоджений вокзал і рухомий склад, постраждали кілька співробітників. Пасажири, які чекали на евакуаційний потяг, дісталися автобусами до Миколаєва.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.