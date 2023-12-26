У противника FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію – Гуменюк

У грудні війська РФ особливо активно застосовували FPV-дрони, на деяких ділянках вони починають замінювати артилерію противника, повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Характерною ознакою грудня стало використання ворогом у підвищеній активності FPV-дронів. FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію ворога, яку ми знищуємо, вибиваємо, завдаємо ударів по вогневих позиціях. 112 ударів FPV-дронами ми нарахували», – сказала вона під час брифінгу в Одесі.

Також, за її словами, паралельно діє комплекс БПЛА, до яких противник прикріплює осколкові боєприпаси.

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«Понад 220 таких боєприпасів було випущено по мирному населенню Херсонщини. Правий берег особливо потерпає від таких уражень. Останні два тижні ворог активізував цю діяльність і на протилежному березі Дніпровсько-Бузького лиману», – додала Гуменюк.

Вона додала, що у грудні майже щоночі російські війська атакували дронами на півдні, лише чотири ночі були без дронових атак.

Водночас українські військові також стикнулися з дефіцитом боєприпасів. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».