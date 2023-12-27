У ВМС розповіли, скільки великих кораблів російського флоту залишилося в Чорному морі

Кількість великих десантних кораблів російського флоту, що залишається у Чорному морі, «добре відома» Збройним силам України: нині їх шість одиниць, при цьому ще сім суден виведені з ладу Силами оборони, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Він додав, що частина суден знищена, ще кілька – перебувають на ремонті.

«Кількість (кораблів – ред.) нам чудово відома. Перед початком повномасштабного вторгнення росіяни завели до Чорного моря шість одиниць з інших флотів. З Балтійського та Північного флоту. І якщо до початку тут було сім одиниць, додали шість, стало 13. Із них три вже знищено. Причому знищено різними родами (військ – ред.). Перший із них було знищено в Бердянську Сухопутними військами. Ще два знищено Повітряними силами – це той самий «Мінськ» разом із підводним човном. Тепер цей великий десантний корабель. Ще чотири одиниці перебуває в ремонті, серед них всім відомий «Оленегорский горняк» й інші кораблі. Це вже, фактично, сім одиниць виведено з ладу і ще шість залишається в строю», – заявив Дмитро Плетенчук.

За його словами, знищення чергового великого десантного корабля «Новочеркаськ» може бути серйозним ударом по логістиці РФ, зокрема і в Чорному морі. Плетенчук зауважив, що Росія не може повною мірою використовувати Керченський міст, до того ж є труднощі у використанні й великих десантних кораблів.

«Це може бути серйозною втратою логістичного інструменту. Тому що, фактично, так званий «Кримський міст» не використовується зараз для військової логістики через ті пошкодження, які він отримав внаслідок спільної операції Служби безпеки України і Військово-морських сил ЗСУ. Є висока вірогідність, що вони для цього використовують саме морську військову логістику. Враховуючи те, що великі десантні кораблі за призначенням в Чорному морі вони використовувати не можуть досить давно, єдине що їм залишається – підпрацьовувати паромами, аби перевозити військові вантажі», – сказав речник.

Військовий також додав, що ударом по Феодосії складно пошкодити чи знищити інфраструктуру порту, оскільки це досить добре укріплені гідротехнічні споруди. Проте знищення самого корабля не підлягає сумніву, наголосив Плетенчук. Він додав, що наразі верифікується кількість знищеного особового складу. Подібний корабель не міг простоювати в порту без персоналу на борту, зауважив речник ВМС.

«Такі кораблі, зазвичай, без екіпажу не залишають. Навіть незважаючи на те, що він перебував у порту в цей момент, досить велика частка екіпажу мала перебувати на борту. А екіпаж там складає близько 80 осіб. Враховуючи цей тип кораблів, там могли бути й сторонні особи. Те, що там не могло обійтися без жертв – це більше схоже на правду», – розповів військовий.

Речник Військово-морських сил додав, що операція зі знищення корабля «Новочеркаськ» вимагала ретельної підготовки і розвідки. За його словами, прицільний вогонь вдалося здійснити після того, як військові вирахували місце його дислокації.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

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Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Про характер цих пошкоджень у російському відомстві не розповіли.

Міноборони Росії також не коментувало питання можливих жертв серед моряків, незважаючи на опубліковані кадри з потужним вибухом.

Водночас російський телеграм-канал «Астра» з посиланням на власні джерела повідомив, що як мінімум 33 моряки вважаються зниклими безвісти після удару ЗСУ по десантному кораблю «Новочеркаськ».

За інформацією видання, в момент атаки в ніч проти 26 грудня на кораблі перебували 77 моряків. Крім зниклих безвісти, за даними «Астри», 19 моряків – поранені.

Про те, що в момент удару на кораблі «Новочеркаськ» були моряки, раніше також повідомляло російське видання «Агентство». Чи встиг хтось із офіцерів і матросів залишити судно до того моменту, як здетонували боєприпаси, невідомо.

Після згаданого удару міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

«Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі», – написав Шаппс у соцмережі X.