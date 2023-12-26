У ніч удару по «Новочеркаську» на борту перебували моряки – ЗМІ

У ніч удару по російському великому десантному кораблю «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії на його борту перебували моряки, пише видання «Агентство» 26 грудня.

За даними журналістів, на кораблі в момент удару могли перебувати щонайменше два офіцери. Йдеться, зокрема, про капітан-лейтенанта Євгена Івашева. Його дружина в розмові з «Агентством» зазначила, що офіцер у «відносно нормальному» стані.

Дружина командира корабля Миколи Степаненка на запитання, чи перебував її чоловік на борту під час удару, відповіла: «Напевно, я підозрюю». Додзвонилися журналісти і до Степаненка. «Ніхто не постраждав, усе чудово», – заявив він.

За даними МНС в окупованому Криму, внаслідок ракетного удару по «Новочеркаську» одна людина загинула, четверо поранені. Як зазначає «Агентство», влада в Росії та на окупованих українських територіях зазвичай не повідомляє про військові втрати – тому, очевидно, йдеться про постраждалих цивільних.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

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Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Про характер цих пошкоджень у російському відомстві не розповіли.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.