Над портом Феодосії після вибуху висів густий дим, у будинках вибите скло – фото

У Феодосії в окупованому Росією Криму після вибуху, що пролунав вночі, над портом довгий час висіли густі клуби диму, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що його звук розбудив жителів у різних частинах міста.

Внаслідок вибуху в центрі Феодосії вибите скло у багатьох будинках, також повідомляє кореспондент Крим.Реалії. Найбільше постраждали установи, розташовані в історичних будинках на вулицях, що прилягають до міської набережної.

За повідомленням, у порту працюють співробітники МНС та російські силовики. Комунальні служби розпочали прибирання скла на вулицях.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Подробиць він не повідомив.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет.