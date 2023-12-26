Як ЗСУ рознесли «Новочеркаськ» в окупованому Криму? Подробиці

У ніч проти 26 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у телеграмі, що Сили оборони знищили великий десантний корабель (ВДК) «Новочеркаськ».

«Дякую пілотам Повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу», – написав він.

Менш ніж за годину до цього кримські телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у районі Феодосійського порту в окупованому Криму – причому один з пабліків зазначив, що був підірваний корабель, який перевозив боєприпаси з Ірану.

Пізніше Сили оборони Півдня України уточнили, що знищений «Новочеркаськ» – це корабель проєкту 775, що будувався для СРСР у соціалістичній Польщі з 1975 до 1991 року з урахуванням можливості проведення операцій в океані. ЗСУ вже намагалися його атакувати – 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.

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Цього разу навіть Міноборони Росії визнало, що ВДК «Новочеркаськ» отримав пошкодження «під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет».

Однак, судячи з фото, опублікованого проєктом DeepState в обід дня атаки, корабель практично знищений. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода. Ранок) повідомив, що його знищили крилатими ракетами з бортів української тактичної авіації.

Головні питання випуску:

Чим ЗСУ змогли дістатись великого десантного корабля Росії у Феодосії – на крайньому південному сході окупованого Криму?

Що «Новочеркаськ» робив у Криму – тоді як багато кораблів ЧФ РФ уже ховаються в Новоросійську?

І чому Сили оборони, зважаючи на все, зосередили свою увагу на Чорному морі?