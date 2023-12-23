«Ми все правильно робимо». Опитування з Москви про удари безпілотників

Від початку осені 2023 року по території Росії здійснили понад 50 ударів безпілотниками. Це підрахунок Донбас Реалії на основі заяв російської влади та інформації у місцевих ЗМІ. За даними BBC, від початку року до 30 серпня було здійснено 190 таких атак по РФ, а також Криму. Чи не найвідомішими залишаються прильоти безпілотників безпосередньо по Кремлю, а також діловому центру «Москва-Сіті». Донбас Реалії поцікавились у москвичів, чи бояться вони нових ударів.

«У мене відчуття, що ми все правильно робимо»

Ялинка, яскраві вогні навколо та звична міська метушня – центр Москви має усі атрибути звичайного мирного міста перед новим роком. Зовні тут нічого не нагадує ані про війну проти України, ані про масовані атаки безпілотників на місто, найбільше з яких було у серпні. Хоча багато хто ті удари пам’ятає.

«Дуже неприємно. З урахуванням того, що в мене чоловік працює в «Москва-Сіті», то, звичайно, побоююся (нових ударів – ред.)», – відповідає на питання про можливість атак молода жінка.

«Ні, не боюся. Тому що все досить добре захищене, і взагалі у мене відчуття, що ми все правильно робимо», – натомість каже чоловік років сорока.

«Гроші в повітря кидають, і все. Намагаються залякати нас цим, а нас не залякаєш. І вони знають про це, що не залякаєш, але все одно намагаються. Все одно перемога буде за нами», – упевнений чоловік років п’ятдесяти.

Натомість молода дівчина на питання про попередні прильоти відповіла, що було «страшно», і вона відчувала, що «війна близько». А от ще одна дівчина запевняє – нічого не відчувала: «Звичайно, якби воно вдарило в мій будинок, напевно, були б якісь інші почуття, страх. А так немає нічого».

Мапа станом на 9 серпня 2023 року

Пенсіонер, якого журналісти зустріли, каже, що не боїться: «Думаю, небо загалом закрите. Випадки можливі, так. Випадки, а боятися ні».

«Навіщо боятися? Чому бути, того не оминути. І система ППО у нас одна з найкращих у світі», – переконує інший пенсіонер.

«Сподіваємось на те, що у нас хороший захист, що перші рази навчили наш уряд вживати заходів», – відповідає жінка з дочкою, але водночас каже, що вони зараз намагаються не бувати у місцях масового скупчення людей. Натомість ще одна жінка переконує: «Відчуваю і знаю, що ми під надійним захистом».

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Запитання журналіста про атаки безпілотників викликає дискусію у двох подруг.

– Ти боїшся? Я боюся. Страшно.

– Бо це людина з Пітера. Я з Москви, і не боюся. Я взагалі вірю в нашу систему протиракетної оборони.

– Я теж вірю, але все одно страшно.

«Це результат того, що відбувається у нас. Що можна відчувати – звичайно, це погано. А що ми можемо зробити із цим? Якщо нічого не зміниться, так і літатимуть», – вважає ще одна жителька Москви.

Ніякої компенсації

Донбас Реалії також стала відома історія Ігоря Деніна, жителя міста Красногорськ Московської області. У ніч проти 22 серпня 2023 року російська ППО збила безпілотник: в результаті було пошкоджено багатоповерхівку, в якій він мешкає, та автомобіль.

Згідно з документами, які ми отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України – віконні блоки та шибки у будинку полагодили, а от виплатити 350 тисяч рублів компенсації Деніну за пошкодження машини держава відмовляється. Звертався він в Адміністрацію міста Красногорськ, російське міністерство надзвичайних ситуацій та інші державні органи.

Донбас Реалії поспілкувалися з Деніним телефоном. Чоловік розповів, що це питання досі вирішується, хоча гроші йому обіцяють. Мовляв, виплата повинна надійти з федерального бюджету на рахунок адміністрації Красногорська, а ті вже мають перерахувати гроші Деніну. Але місцеві чиновники «не хочуть нічого робити».

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На питання, чи бояться у його місті нових атак безпілотників, Денін відповів, що багато сусідів почали про всяк випадок ставити автомобілі на платні парковки подалі від будинків.

«Страх є досі у людей. У мене в дитини страх, слава богу, зараз зник. Добре, що вони поїхали на місяць до родичів. А так вона боялася навіть додому заходити. Як би не смішно це звучало, але так і є. Звук такий був. Я навіть не знаю, як його передати. Такого я не чув у своєму житті жодного разу. Я аж із ліжка впав», – поділився росіянин.

Україна офіційно не визнала причетності до жодної атаки безпілотників по території Росії. Водночас глава СБУ Василь Малюк днями заявив, що його відомство посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Пріоритетні цілі, за словами Малюка, військові бази та логістичні коридори постачань зброї.