Кремль: Путіну доповіли про удар по російському кораблю в Феодосії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президентові РФ Володимиру Путіну про удар українських сил, внаслідок якого був уражений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» у порту Феодосії в окупованому Криму, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Деталей він не навів.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму. Подробиць він не повідомив.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Про характер цих пошкоджень у російському відомстві не розповіли.