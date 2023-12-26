Після удару по «Новочеркаську» з бухти Феодосії пішли два військових кораблі Росії – Крим.Реалії

З акваторії морського порту окупованої Феодосії вдень 26 грудня вийшли два російських військових кораблі, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Це сталося за кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту й десантному кораблю «Новочеркаськ» Чорноморського флоту Росії, що був там розташований.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, проте, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії.

Судячи з напрямку, кораблі залишали феодосійську бухту.

У ніч на 26 грудня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські сили знищили російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнюють.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив атаку в районі Феодосії і повідомив, що територія порту оточена. Пізніше він заявив, що загинула одна людина, ще двоє – поранені, пошкоджені шість будинків, у яких вибиті вікна.

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Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Як повідомляють російські агенції, зокрема «Интерфакс» і «РИА Новости» з посиланням на дані Міноборони РФ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Про характер цих пошкоджень у російському відомстві не розповіли.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.