Росія вивела в Чорне море чотири кораблі – ВМС

У Чорному морі станом на 08:00 27 грудня перебувають на чергуванні чотири російські військові кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Носіїв крилатих ракет «Калібр», згідно з наведеними даними, серед них немає.

«У Чорному морі – 4 ворожі кораблі; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі – 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні після удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, внаслідок якого, за даними української сторони, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», російських кораблів на чергуванні в Чорному й Азовському морях не було.

Після згаданого удару міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

«Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі», – написав Шаппс у соцмережі X.