Тарнавський: війська РФ для наступу активно застосовують бронетехніку – українські воїни знищують близько 60%

Російські війська для наступу активно застосовують броньовану техніку – близько 60% знищують українські воїни, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку – близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає», – написав він у телеграмі.

За його словами, минулої доби українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки – 3 танки, 1 ББМ, 28 БПЛА та 2 автомобілі. Ще 17 одиниць техніки противника пошкоджені.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки загарбників на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому, Херсонському, найбільше на Авдіївському – 29.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за минулу добу втратила 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артустановок та 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Москва про свої втрати у техніці не повідомляє.