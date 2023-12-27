Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Тарнавський: війська РФ для наступу активно застосовують бронетехніку – українські воїни знищують близько 60%

За словами Олександра Тарнавського, минулої доби українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки
За словами Олександра Тарнавського, минулої доби українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки

Російські війська для наступу активно застосовують броньовану техніку – близько 60% знищують українські воїни, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку – близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає», – написав він у телеграмі.

За його словами, минулої доби українські захисники знищили 35 одиниць військової техніки – 3 танки, 1 ББМ, 28 БПЛА та 2 автомобілі. Ще 17 одиниць техніки противника пошкоджені.

Читайте також: У противника FPV-дрони на деяких ділянках починають замінювати артилерію – Гуменюк

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки загарбників на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Запорізькому, Херсонському, найбільше на Авдіївському – 29.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за минулу добу втратила 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артустановок та 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Москва про свої втрати у техніці не повідомляє.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG