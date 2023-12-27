Командувач армії Ізраїлю: війна з «Хамасом» триватиме ще «багато місяців»

Головнокомандувач ізраїльської армії попередив, що війна з радикальним палестинським угрупованням «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) триватиме ще «багато місяців».

Герці Галеві сказав про це в телезаяві 26 грудня в той час, як ізраїльські удари про Сектору Гази активізувалися. За даними медиків Гази, які неможливо поки перевірити незалежно, внаслідок боїв загинули понад 20 000 людей.

«Немає чарівних рішень чи коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча і наполеглива боротьба, — сказав Галеві. – Ми дістанемося до лідерів «Хамасу», незалежно від того, чи займе це тиждень чи місяці».

Занепокоєння щодо наростання гуманітарної кризи в Секторі Гази посилили заклики до припинення бойових дій. В управлінні ООН з прав людини висловили занепокоєння через бомбардування Ізраїлем центральної частини Сектору Гази і наголосили, що ізраїльські сили повинні вжити всіх доступних заходів для захисту цивільних осіб.

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Напередодні прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що мир у Секторі Гази може бути досягнутий лише за умови знищення угруповання «Хамас», демілітаризації території і «дерадикалізації» палестинського суспільства.



У своїй статті, опублікованій в The Wall Street Journal 25 грудня, Беньямін Нетаньягу також попередив, що війна буде посилюватися.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».