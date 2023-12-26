Прем’єр Ізраїлю заявляє, що миру не буде, поки «Хамас» не знищать

Прем’єр-міністр Ізраїлю наполягає на тому, що мир у Газі може бути досягнутий лише за умови знищення угруповання «Хамас», визнаного ЄС та США терористичним, демілітаризації території та «дерадикалізації» палестинського суспільства.



У своїй статті, опублікованій в The Wall Street Journal 25 грудня, Біньямін Нетаньягу також попередив, що війна буде посилюватися. Безперервні ізраїльські удари спустошили Газу, конфлікт посилив напруженість на всьому Близькому Сході, а глобальний тиск на припинення вогню зростає.



Заяви Нетаньяху з’явилися в той час, коли офіційні особи ООН заявили про «жахливі» повідомлення про цілі сім’ї, які загинули в результаті ударів по табору біженців в Газі напередодні Різдва.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.