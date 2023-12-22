ООН схвалила пом’якшену резолюцію про допомогу Газі без заклику до припинення бойових дій

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй ухвалила пом’якшену резолюцію, що закликає негайно прискорити доставку допомоги для цивільного населення Гази, але без початкового заклику до «термінового припинення бойових дій» між Ізраїлем і «Хамасом», який США і ЄС визнали терористичною організацією.



Схвалення 22 грудня у Раді, що складається з 15 членів, відбулося 13 голосами, при цьому Сполучені Штати і Росія утрималися. Це сталося після того, як США наклали вето на російську поправку, яка б відновила заклик до припинення бойових дій, пише АР.

Перед цим голосуванням ООН вкотре попередила, що війна Ізраїлю і «Хамасу» підштовхує Сектор Гази до голоду.

За даними підтримуваної ООН глобальної системи моніторингу голоду, все населення Сектору Гази стикається з «неминучою небезпекою голоду», причому понад пів мільйона людей стикаються з «катастрофічними умовами».

Як повідомляло агентство AFP, резолюція ООН закликає до «термінових кроків, щоб негайно забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ, а також для створення умов для стійкого припинення бойових дій». Він не закликає до негайного припинення бойових дій.

Рада Безпеки ООН кілька разів відкладала голосування щодо нової резолюції ООН стосовно допомоги Газі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше заявив, що Газі загрожує «гуманітарна катастрофа» і що повний крах системи гуманітарної підтримки призведе до «повного порушення громадського порядку і збільшення тиску на масове переміщення до Єгипту».

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.