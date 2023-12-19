Резолюція щодо Гази: голосування у Радбезі ООН знову перенесли

Члени Ради Безпеки ООН ведуть переговори щодо резолюції, ініційованої арабськими країнами, щоб прискорити постачання вкрай необхідної гуманітарної допомоги в Газу, намагаючись уникнути чергового вето з боку США.

Голосування по резолюції знову перенесли на 20 грудня.

«Ми все ще працюємо над модальностями резолюції», – заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі перед тим, як голосування було відкладено, коли Сполучені Штати попросили більше часу.

«Для нас важливо, щоб решта світу розуміла, що поставлено на карту... і як Ізраїль має право захищатися від цих загроз», – сказав Кірбі, якого цитує агенція AP.

У пресслужбі ООН також повідомили, що засідання Ради Безпеки, на якому мали голосувати за новий проєкт резолюції щодо кризи в Газі, перенесли.

Сполучені Штати 8 грудня наклали вето на вимогу Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем і угрупованням «Хамас», який США і ЄС визнали терористичною організацією.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це піде тільки на користь «Хамасу». Натомість Вашингтон підтримує паузи в бойових діях, щоб захистити цивільне населення і дозволити звільнити заручників.

США запропонували суттєві поправки до проєкту резолюції, включаючи засудження нападів «Хамасу» 7 жовтня, в результаті яких, за даними Ізраїлю, загинули 1200 людей, понад 200 були взяті в заручники.

Генеральна асамблея ООН 12 грудня ухвалила резолюцію з вимогою негайно припинити вогонь у зоні палестино-ізраїльського конфлікту, звільнити всіх заручників та дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Поправку до проєкту резолюції, внесену США, з вимогою засудити палестинський рух «Хамас» було відхилено.

Цей проєкт резолюції, поданий на голосування, загалом повторює текст документа, запропонованого ОАЕ у Раді безпеки ООН 9 грудня, який було відхилено через вето США.

Резолюція Генсамблеї має символічний характер і не є обов’язковою до виконання на відміну від резолюції Ради безпеки ООН.

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».