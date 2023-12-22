ООН перед очікуваним голосуванням у Радбезі знову попередила про ризик голоду в Газі

Організація Об’єднаних Націй вкотре попередила, що війна Ізраїлю і «Хамасу» (екстремістського палестинського угруповання, визнаного терористичним в ЄС і США) підштовхує Сектор Гази до голоду. Заява пролунала перед очікуваним голосуванням Ради безпеки ООН 22 грудня щодо резолюції про допомогу Газі.

Як повідомляє агентство AFP, яке ознайомилося з останнім проєктом резолюції, документ закликає до «термінових кроків, щоб негайно забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ, а також для створення умов для стійкого припинення бойових дій». Він не закликає до негайного припинення бойових дій.

За даними підтримуваної ООН глобальної системи моніторингу голоду, все населення Сектору Гази стикається з «неминучою небезпекою голоду», причому понад пів мільйона людей стикаються з «катастрофічними умовами».

«Існує ризик голоду, і він зростає з кожним днем, оскільки нинішня ситуація з інтенсивними військовими діями й обмеженим гуманітарним доступом зберігається або погіршується», – йдеться в повідомленні.

Рада Безпеки ООН кілька разів відкладала голосування щодо нової резолюції ООН стосовно допомоги Газі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш раніше заявив, що Газі загрожує «гуманітарна катастрофа» і що повний крах системи гуманітарної підтримки призведе до «повного порушення громадського порядку і збільшення тиску на масове переміщення до Єгипту».

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.