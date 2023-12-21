WSJ: «Хамас» відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе перемир’я

Палестинське радикальне угруповання «Хамас», визнане терористичним у США і Євросоюзі, відхилило пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії в Секторі Гази на тиждень в обмін на звільнення приблизно 40 заручників, пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на єгипетських чиновників.

Єгипет, разом із Катаром, виступає одним із провідних посередників на переговорах між Ізраїлем і «Хамасом».

Напередодні один із лідерів «Хамасу» Ісмаїл Ханія провів у Каїрі переговори з представниками єгипетської влади про можливість нової гуманітарної паузи в Секторі Гази. Проте зустріч, за словами джерел газети, закінчилася безрезультатно.

Співрозмовники видання стверджують, що Ізраїль домагався звільнення 40 заручників, включаючи всіх жінок, що залишилися, і дітей, викрадених при нападі на країну 7 жовтня, а також літніх чоловіків, яким потрібна термінова медична допомога. Натомість Ізраїль пропонував зупинити наземні й повітряні операції в Секторі Гази на один тиждень і дозволити доставку гуманітарної допомоги населенню цієї палестинської території.

Члени делегації «Хамасу», яку очолює Ханія, заявили єгипетським посередникам, що, перш ніж обговорювати будь-яку потенційну угоду, Ізраїль повинен припинити наступ у Секторі Гази і вивести звідти свої війська. Навіть якщо переговори почнуться, Ізраїлю доведеться випустити з в’язниць усіх палестинських ув’язнених, щоб звільнити заручників, які залишилися в полоні у джихадистів, передає видання позицію «Хамасу». Для Ізраїлю такі умови категорично неприйнятні. За інформацією WSJ, ізраїльська сторона заявила, що не зупинить проведення воєнної операції в Секторі Гази.

Раніше голова ізраїльської розвідувальної служби «Моссад» Давид Барнеа заявив, що якщо «Хамас» хоче припинити війну, то має скласти зброю і видати Ізраїлю своїх лідерів у Секторі Гази, відповідальних за напад 7 жовтня.

У ході нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль загинули понад 1200 ізраїльтян, переважна більшість із них – цивільні жителі. 240 людей були взяті в заручники.

У рамках попередньої угоди, укладеної наприкінці листопада, бойовики «Хамасу» звільнили 105 заручників.