Рада Безпеки ООН знову відклала голосування щодо резолюції про допомогу Газі

Рада Безпеки ООН знову відклала голосування щодо нової резолюції ООН стосовно допомоги Газі ще на один день, оскільки Вашингтон намагається змінити ключові формулювання на переговорах на високому рівні.



Сполучені Штати прагнуть змінити посилання в тексті на припинення бойових дій у війні Ізраїлю та «Хамасу» (визнаного США і ЄС терористичною організацією) і покласти на ООН відповідальність за перевірку вантажівок, щоб переконатися, що вони дійсно перевозять гуманітарні вантажі, проти чого виступає Ізраїль.



Президент США Джо Байден сказав журналістам, що «ми зараз ведемо переговори в ООН щодо контурів резолюції, з якою ми, можливо, зможемо погодитися», пише агенція АР.



Посол Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нуссейбе, яка виступила автором резолюції, раніше заявила, що зараз ведуться обговорення на дуже високому рівні, щоб спробувати досягти згоди щодо тексту, який можна схвалити.



«Кожен хоче бачити резолюцію, яка має вплив і яку можна реалізувати на місцях. Ми вважаємо, що сьогодні, якщо дати трохи простору для додаткової дипломатії, це може дати позитивні результати», – сказала вона журналістам після того, як 15 членів Ради провели закриті консультації.



Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що держсекретар США Ентоні Блінкен поговорить зі своїми колегами з Єгипту та ОАЕ, щоб спробувати досягти консенсусу пізно в середу або рано в четвер. Крім того, у Держдепі США повідомляли, що Ентоні Блінкен вже обговорив з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії ситуацію в Газі.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що Газі загрожує «гуманітарна катастрофа» і що повний крах системи гуманітарної підтримки призведе до «повного порушення громадського порядку та збільшення тиску на масове переміщення до Єгипту».

Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» у Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.