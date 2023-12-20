Блінкен: США очікують, що Ізраїль перейде до точкових операцій в Газі, зосереджених на керівництві «Хамасу»

США хочуть і очікують, що Ізраїль переведе свої військові операції в Газі у фазу меншої інтенсивності, під час якої будуть проводитися більш цілеспрямовані операції, зосереджені на керівництві «Хамасу», визнаного терористичною організацією США і ЄС, і його інфраструктурі. Про це 20 грудня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Виступаючи на пресконференції за підсумками року, Блінкен сказав, що після того, як ця зміна відбудеться, «шкода, завдана цивільному населенню», повинна значно зменшитися, і повторив свій заклик до Ізраїлю дотримуватися зобов’язань щодо мінімізації жертв серед цивільного населення в процесі знищення «Хамасу», пише Reuters.

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«Хамас» напав на Ізраїль 7 жовтня – загинули понад 1200 людей, понад двісті були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти «Хамасу» в Секторі Гази, який перебуває під контролем угруповання. За даними підконтрольного «Хамас» Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь сягнула майже 19 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.