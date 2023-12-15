Довгострокова окупація Гази не має сенсу – радник Байдена в Ізраїлі

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив 15 грудня, що Ізраїлю недоречно довгостроково окупувати Сектор Гази.

«Ми не вважаємо, що для Ізраїлю має сенс або є правильним… повторно окупувати Газу в довгостроковій перспективі. Зрештою, контроль над Газою, управління Газою та безпека Гази мають бути передані палестинцям. Ми справді віримо, що палестинську владу необхідно оновити та відродити, її потрібно оновити з точки зору її методу управління, її представництва палестинського народу», – сказав Салліван журналістам у Тель-Авіві після зустрічей із ізраїльськими високопосадовцями.

Пізніше 15 грудня радник Білого дому має вирушити на окупований Західний берег річки Йордан, щоб зустрітися з лідером Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Вашингтон припускає, що міжнародно визнана палестинська адміністрація може зіграти певну роль в управлінні Газою після війни, хоча базована в Рамаллі влада дуже непопулярна серед палестинців.

Сполучені Штати є важливим військовим союзником Ізраїлю у його війні проти угруповання «Хамас» (визнане ЄС та США терористичним), яка розпочалася 7 жовтня після нападу бойовиків, жертвами якого стали близько 1200 людей в Ізраїлі.

Ізраїльські повітряні удари та наземне вторгнення в Сектор Гази спричинило загибель майже 19 тисяч людей, стверджує підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоровʼя в Газі. Незалежного підтвердження ці дані не мають.