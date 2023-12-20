«Інтенсивні переговори» тривають щодо нового припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» – ЗМІ

За посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази, згідно з яким екстремістське угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) має повернути частину заручників в обмін на звільнення Ізраїлем палестинських в’язнів, повідомило агентство Reuters із посиланням на поінформовану про це неназвану особу.

За повідомленням, хоча кількість людей, яких планують звільнити, все ще обговорюється, Ізраїль наполягає на внесенні до списку жінок і хворих чоловіків-заручників.

Водночас видання Axios із посиланням на свої джерела повідомило, що Ізраїль запропонував «Хамасу» зупинити бойові дії в Секторі Гази на тиждень в обмін на приблизно 40 заручників.

Як зазначає видання, пропозиція була зроблена через катарських посередників. У рамках угоди ізраїльська влада розраховує звільнити близько 40 осіб, у тому числі жінок, чоловіків віком від 60 років і тих, хто потребує термінової медичної допомоги.

Ізраїль також припустив, що може звільнити палестинських ув’язнених, засуджених за більш тяжкі злочини, ніж ті, кого звільняли під час першого перемир’я.

За словами джерел видання, під час переговорів прем’єр Катару озвучив позицію «Хамасу» щодо паузи в боях, згідно з якою Ізраїль має припинити свої атаки, перш ніж розпочнуться переговори про заручників.

Голова ізраїльської розвідувальної служби «Моссад» Давид Барнеа відповів на це, що якщо «Хамас» хоче припинити війну, то має скласти зброю і видати Ізраїлю своїх лідерів у Секторі Гази, відповідальних за напад 7 жовтня.

У ході нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль загинули понад 1200 ізраїльтян, переважна більшість із них – цивільні жителі. 240 людей були взяті в заручники.

У рамках попередньої угоди, укладеної наприкінці листопада, бойовики «Хамасу» звільнили 105 заручників.