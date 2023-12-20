Армія оборони Ізраїлю завдала удари по Лівану і перехопила кілька випущених звідти ракет

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що авіація завдала удару по «терористичному осередку» поблизу кордону з Ліваном. За даними ізраїльських військових, також танки завдали ударів по інфраструктурі угруповання «Хезболла» (визнане терористичною організацією в США та частково в ЄС) на території Лівану.

Повідомляється, що артилерія атакувала «джерело загрози» в районі кібуца Йірона.

У ніч на 20 грудня ізраїльські військові перехопили шість ракет, випущених з Лівану, повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові кажуть, що виявили 1500 тунелів в Секторі Гази, зокрема під цивільними об’єктами.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про проведення «точкової операції» у центрі міста Рафах на півдні Гази. За даними підконтрольного угрупованню «Хамас» (визнане терористичним у США і ЄС) міністерства охорони здоров’я Гази, під ракетні та авіаційні удари потрапили три житлові будинки. Внаслідок цього загинули 25 людей. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Напередодні стало відомо, що Ізраїль готовий до ще однієї гуманітарної паузи заради звільнення заручників. Попереднє тимчасове припинення вогню діяло тиждень – Ізраїль повернув 105 людей в обмін на звільнення палестинських ув’язнених.