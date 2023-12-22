Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив скептицизм після ухвалення Радбезом ООН нової резолюції щодо Гази, заявивши, що, хоча він сподівається, що вона може прокласти шлях до гуманітарного припинення вогню, «негайно потрібно зробити набагато більше».



Резолюція закликає до збільшення поставок гуманітарної допомоги для жителів Гази, але не містить заклику до припинення бойових дій.



«Гуманітарне припинення вогню – це єдиний спосіб почати задовольняти відчайдушні потреби людей в Газі і покласти край їхнім кошмарам. Я сподіваюся, що сьогоднішня резолюція дасть людям зрозуміти, що гуманітарне припинення вогню – це дійсно те, що потрібно. Якщо ми хочемо, щоб гуманітарна допомога була ефективно доставлена», – сказав Ґутерріш, якого цитує DPA.

Cхвалений Радбезом ООН текст резолюції є значно пом’якшеною версією початкового проєкту, запропонованого Об’єднаними Арабськими Еміратами, який більше не включає вимогу негайного припинення вогню через побоювання, що США можуть накласти вето на резолюцію.

Перед цим голосуванням ООН вкотре попередила, що війна Ізраїлю і «Хамасу» підштовхує Сектор Гази до голоду. За даними підтримуваної ООН глобальної системи моніторингу голоду, все населення Сектору Гази стикається з «неминучою небезпекою голоду», причому понад пів мільйона людей стикаються з «катастрофічними умовами».

Рада Безпеки ООН кілька разів відкладала голосування щодо нової резолюції ООН стосовно допомоги Газі.

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Вранці 7 жовтня бойовики «Хамасу», визнаного терористичним угрупованням у США і ЄС, напали на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Сектору Гази.

24 листопада розпочалося кількаденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Завдяки тижневому перемир’ю, укладеному за посередництва Катару, США і Єгипту, Ізраїль і «Хамас» обмінялися десятками заручників і ув’язнених. Але вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що «Хамас» порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти «Хамасу» в Газі».

За даними ЗМІ, нині за посередництва Катару і Єгипту ведуться «інтенсивні переговори» щодо можливого другого припинення вогню в Секторі Гази задля обміну заручниками.