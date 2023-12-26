Після атаки безпілотника на американську базу США завдали ударів по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку

Американські військові заявили, що завдали ударів по об’єктах в Іраку після атаки безпілотника бойовиків, пов’язаних з Іраном, в результаті якої було поранено трьох американських військовослужбовців.



У заяві Міністерства оборони США йдеться, що удари були завдані близько 4:45 ранку за місцевим часом 26 грудня і, ймовірно, вбили «кількох бойовиків Катаїб Хезболли».



У Пентагоні кажуть, що «ці високоточні удари є відповіддю на серію атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку збройних формувань, які фінансуються Іраном, включно з нападом афілійованої з Іраном організації «Катаїб Хезболла» та пов’язаних з нею груп на авіабазу Ербіль раніше сьогодні».



За кілька годин до цього, 25 грудня, американська база в іракській провінції Ербіль зазнала атаки з безпілотника. Американським військовим щонайменше 100 разів погрожували в Іраку і Сирії відтоді, як Ізраїль вторгся в Газу у відповідь на жовтневу атаку угруповання «Хамас», визнаного США і ЄС терористичним угрупуванням.