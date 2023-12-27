У МЗС відповіли прем’єру німецької Саксонії, який пропонує переговори з РФ і тимчасову відмову України від територій

У Міністерстві закордонних справ України відкинули заяви прем’єр-міністра німецької Саксонії Міхаеля Кречмера, який закликав Україну змиритися із тимчасовими поступками територіями задля перемир’я з Росією і висловився за «розворот» у політиці Німеччини щодо РФ.

«Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. Поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир в Європі лежить через поразку Москви», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

«Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі», – додав він.

За словами речника МЗС, єдиним «розворотом» у політиці Німеччини щодо Росії може стати ще більша підтримка України. «І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід», – наголосив Ніколенко.

Як повідомило німецьке видання Spiegel, Кречмер 27 грудня запропонував владі України тимчасово віддати території для досягення миру у війні з Росією. При цьому він зауважив, що «жоден квадратний метр української території не став російським». Прем’єр Саксонії також вкотре закликав уряд Німеччини не лише постачати зброю в Україну, а й проявляти дипломатичні ініціативи, щоб «вплинути на президента Росії Володимира Путіна і зробити можливим припинення вогню».

За словами Кречмера, необхідний розворот політики щодо Росії. «Росія — наш сусід. Небезпечний, непередбачуваний сусід. Ідея послабити Росію у військовому, політичному й економічному плані, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це бачення, яке сягає 19-го століття. Це закладає основу для подальших конфліктів», – сказав він.

Кречмер неодноразово викликав критику через свої заяви про війну Росії проти України. Ще в листопаді політик закликав «заморозити» конфлікт. З початку російського повномасштабного нападу на Україну він неодноразово висловлював скептицизм щодо поставок зброї Києву і водночас виступав за інший підхід до Москви.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка мирна угода про припинення війни, яка вимагатиме від України відмови від будь-якої території, буде «абсолютним божевіллям».

Зеленський додав, що президент Росії Володимир Путін не здобув жодної перемоги у війні проти України і що українські сили «звільнили 50 відсотків території, яку Росія захопила після вторгнення».

У листопаді на позачерговому онлайн-саміті G20 Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною. Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Після цього, аналізуючи заяви Путіна, американський Інститут вивчення війни наголосив, що російський лідер повторює «шаблонну риторику», яка хибно зображає Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, ймовірно, щоб змусити Захід передчасно підштовхувати Україну до переговорів з Росією.

В ISW наголосили, що Кремль зберігає свої «максималістські цілі щодо України, включаючи територіальні претензії і зміну влади», і що передчасне припинення бойових дій в Україні «значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому».