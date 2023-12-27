Путін має бути зупинений в Україні – президентка Молдови

Президент Росії Володимир Путін має бути зупинений у його війні проти України, в іншому разі вся Європа заплатить набагато вищу ціну, заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю, опублікованому 27 грудня.

«Ви маєте розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинять. І якщо його не зупинити, витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Найбільше жертвує Україна», – сказала Санду румунській медіа-групі Veridica.

Це буде в інтересах усіх, «не лише України та Молдови», щоб Україна продовжила отримувати допомогу, наголосила президентка Молдови, не згадавши про процедурні затримки у фінансуванні як від Сполучених Штатів, так і від Європейського союзу.

«Я також розраховую і вірю в солідарність світових демократій, і я сподіваюся, що Україна продовжуватиме отримувати будь-яку підтримку, якої вона потребує», – сказала вона Veridica.

Цього місяця Європейський союз погодився розпочати переговори про членство як із Молдовою, так і з Україною, це тривалий процес, який вимагає від кандидатів оновити законодавство та відповідати стандартам ЄС.

Після перемоги над своїм проросійським попередником у 2020 році Мая Санду очолила процес приєднання Молдови до Євросоюзу. Цього тижня вона заявила, що претендуватиме на переобрання наступного року, і попросила парламент, контрольований її союзниками, організувати референдум для схвалення її політики.