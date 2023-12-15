У Тбілісі святкують надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

У Тбілісі святкують надання Грузії статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, тисячі людей зібралися на центральній площі столиці.

Відзначити історичну подію всіх охочих запросив напередодні прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Ще до початку заходу деякі члени «Грузинської мрії» заявили, що чекають і на представників опозиції:

«У кого є совість, хто хоче взяти участь у цьому процесі, ми на них чекаємо. Ми чекали на опозицію в робочих групах, і тим більше зараз, коли ми перемогли, грузинський народ переміг і ми заслужено набули статусу кандидата, нехай приходять і святкують. Це не проблема… Ну і що, що ви є членами окремої платформи невдах».

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Водночас раніше голова «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе заявив, що «радикальній опозиції» та президентці Грузії, які, за його твердженням, перешкоджали державі у питанні набуття статусу кандидата, «нічого робити на святковому заході».

Президентка Саломе Зурабішвілі все ж приєдналася до заходу.

«Це дуже важливий крок назустріч Європі, з чим я вітаю всю Грузію, людей, які стоять тут, хто б вони не були, на якому боці вони б не стояли. Вітаю мешканців регіонів, наших громадян в Абхазії та Південній Осетії, які сьогодні також щасливі. Це велике свято, і я рада, що всі тут стоять разом», – сказала вона у своєму виступі.

Тим часом частина присутніх зустріла президентку вигуками «йди».

Сам святковий захід розпочався з виступу прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі.

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«Ми перемогли наших зовнішніх та внутрішніх ворогів, ті сили, які боролися проти надання нашій країні статусу кандидата. Ми також запобігли головній загрозі – війні та нещастю. Ми зберегли мир, захистили наш народ та країну, посилили суверенітет нашої держави та незалежність. 14 грудня і сьогодні увійдуть в історію Грузії як дні перемоги гордого і гідного народу», – заявив Гарібашвілі.

Президентка Молдови Мая Санду також запросила громадян на мітинг у Кишиневі 17 грудня, аби відзначити те, що вона назвала «історичним кроком у долі нашої країни».

14 листопада Європейська рада надала Грузії статус кандидата в члени Європейського союзу. Того ж дня Єврорада ухвалила почати переговори про членство в ЄС із Україною та Молдовою.

Раніше 15 грудня парламенти Грузії та Молдови вивісили прапори ЄС та увімкнули гімн блоку на початку своїх засідань.