Санду закликала парламент організувати референдум щодо потенційного вступу Молдови до ЄС

Прозахідна президентка Молдови Мая Санду повідомило, що балотуватиметься на переобрання наступного року, а також закликала парламент організувати референдум щодо потенційного вступу її маленької південно-східної європейської країни до ЄС. Про це повідомляє молдавська служба Радіо Свобода.

На своїй фейсбук-сторінці 24 грудня вона заявила, що майбутнє Молдови – в європейській родині, але вся країна має визначити свій шлях.

«Я закликаю парламент ініціювати проведення наступної осені референдуму, на якому голос громадян буде вирішальним», – додала вона.

14 грудня Санду привітала ухвалення парламентом стратегії національної оборони, яка прив’язує її країну до Заходу, заявивши, що це «великий крок до зміцнення безпеки та стабільності нашої країни».

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Президентка Молдови додала, що мета уряду полягає в тому, щоб перетворити країну «з вразливої держави з крихкою демократією» на «сильну, сучасну, стійку та європейську державу, здатну піклуватися про своїх громадян».

У своєму коментарі напередодні Різдва Санду попросила виборців підтримати її на наступний президентський термін на виборах, які мають відбутися в листопаді 2024 року.

Вона не уточнила, чи хоче провести референдум про членство в ЄС одночасно з виборами.

Це може бути третій раз, коли Санду балотується на пост президента. У 2016 році вона зазнала поразки від промосковського соціаліста Ігоря Додона, але здобула перемогу над Додоном у 2020 році.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.