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Молдова змінить радянську абревіатуру для аеропорту Кишинева

З 18 січня аеропорт Кишинева буде використовувати абревіатуру RMO
З 18 січня аеропорт Кишинева буде використовувати абревіатуру RMO

Молдова змінить міжнародну абревіатуру для аеропорту Кишинева, заявив міністр уряду, що є новою спробою дистанціюватися від радянської спадщини і залежності від російської мови.

Міністр інфраструктури та територіального розвитку Андрей Спіну заявив, що з 18 січня аеропорт Кишинева буде використовувати абревіатуру RMO, що означає Республіка Молдова, а не позначення радянських часів KIV.

«Зміна абревіатури є досить тривалою процедурою, і вона триває вже майже рік. Основна мета – прибрати російську назву KIV і позбутися спадщини того, що означала назва Кишиньов», – сказав Спіну в інтерв’ю Pro-TV, повідомляє агенція Reuters.

За словами міністра, спроби знайти інші абревіатури, що відображають пострадянську назву столиці, наштовхнулися на труднощі, оскільки вони вже використовуються в Інтернеті.

Румунська є єдиною державною мовою в країні, що розташована між Україною та Румунією – членом Європейського Союзу, але російська мова все ще широко використовується.

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