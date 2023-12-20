Молдова змінить радянську абревіатуру для аеропорту Кишинева

Молдова змінить міжнародну абревіатуру для аеропорту Кишинева, заявив міністр уряду, що є новою спробою дистанціюватися від радянської спадщини і залежності від російської мови.



Міністр інфраструктури та територіального розвитку Андрей Спіну заявив, що з 18 січня аеропорт Кишинева буде використовувати абревіатуру RMO, що означає Республіка Молдова, а не позначення радянських часів KIV.



«Зміна абревіатури є досить тривалою процедурою, і вона триває вже майже рік. Основна мета – прибрати російську назву KIV і позбутися спадщини того, що означала назва Кишиньов», – сказав Спіну в інтерв’ю Pro-TV, повідомляє агенція Reuters.



За словами міністра, спроби знайти інші абревіатури, що відображають пострадянську назву столиці, наштовхнулися на труднощі, оскільки вони вже використовуються в Інтернеті.



Румунська є єдиною державною мовою в країні, що розташована між Україною та Румунією – членом Європейського Союзу, але російська мова все ще широко використовується.