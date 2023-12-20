Молдова отримала радар для моніторингу повітряного простору

Молдова отримала радіолокаційну систему для моніторингу свого повітряного простору, повідомляє 20 грудня молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на міністерство оборони в Кишиневі. Країна, яка межує з Румунією та Україною, неодноразово зазнавала порушення свого повітряного простору російськими ракетами, націленими на українські обʼєкти, нагадує агенція France-Presse.

У вересні Кишинів оголосив про плани придбати радар Ground Master 200 (GM 200), виготовлений французькою оборонною компанією Thales. Радар, який може стежити за літаками на відстані до 250 кілометрів, також може бути інтегрований у систему ППО.

Міністр оборони Анатолій Носатий назвав радар, який отримала Молдова, життєво необхідним для зміцнення можливостей протиповітряної оборони країни.

«Останні інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни знову привернули увагу влади до гострої потреби консолідації обороноздатності Республіки Молдова», – сказав.

Ціна, сплачена за радар, не була названа.

Армія Молдови оснащена переважно зношеною технікою радянських часів.

З початку 2022 року повномасштабного наступу Росії на Україну напруга між Москвою та Кишиневом різко зросла. Нинішній проєвропейський уряд Молдови засудив напад РФ на Україну та стверджував, що Москва стоїть за змовою з метою повалення чинної влади в Кишиневі.