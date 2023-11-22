Уряд Молдови просить парламент продовжити надзвичайний стан в країні до кінця року

Уряд Молдови 22 листопада звернувся до парламентаріїв із проханням продовжити надзвичайний стан у країні ще на 30 днів із 1 грудня.

Уряд прем’єр-міністра Доріна Речана наполягає, що продовження необхідне на тлі очікуваної ескалації атак Росії на енергетичну інфраструктуру України під час опалювального сезону, що може призвести до порушення постачання електроенергії у Молдову. Міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос також попередив про зовнішній інформаційний вплив через поширення фейкових новин та маніпуляції.

Надзвичайний стан був оголошений у Молдові на початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року, і відтоді продовжувався.

Молдова має кордон з Україною завдовжки 1222 кілометри.